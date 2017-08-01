日本债市：公债价格变化不大，10年期日债标售需求不错

路透东京8月1日 - 日本公债价格周二变化不大，市场受到美债走软带来的负面压力，以及10年期日债标售需求良好带来的上行力量的拉扯。 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.075%，20年期公债收益率 小涨0.5个基点至0.590%。 周二标售的2.3万亿日圆(208.7亿美元)10年期日债的投标倍数为4.21，之前10次标售的平均投标倍数为3.90。 新的10年期日债吸引了大量投资者需求。因上月日本央行提出无限量购买公债，并在指标日债收益率涨超0.100%之时遏制涨势。 日本央行宣布，8月将保持常规操作中的购债额度不变，这也舒缓了日本债市的紧张情绪。部分市场参与者已为日本央行削减购债规模做好了准备。 美债价格周一下跌，本周将有大量数据出炉，周五出炉的7月非农就业报告是重头戏，投资者还在等待周三发布的下一季再融资计划。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.065% 10年期公债 0.075% +0.0 0.075% 20年期公债 0.590% +0.5 0.585% 30年期公债 0.880% +1.0 0.870% 10年期公债期货 150.12 -0.04 150.16 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 孙茉莉/刘秀红)