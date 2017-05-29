日本债市：公债价格在两年期标售之前下滑，未理会朝鲜导弹发射

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月29日 - 日本公债价格周一下滑，交易商为周二的两年期公债标售预留空间，市场对朝鲜发射短程导弹反应有限。 10年期日本公债收益率 持平在0.035%，两年期日债收益率 小涨0.5个基点至负0.165%。 财务省将在周二标售2.2万亿日圆两年期公债，买家对此保持谨慎态度。 朝鲜周一发射了至少一枚短程弹道导弹，导弹落在其东部外海；这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施 一连串导弹试射的最新一次。但债券市场未出现避险买盘。 10年期日本公债期货价格 下滑0.02点至150.63。成交量为11,085口，由于伦敦和纽约市场因公共 假期休市，这一成交量为近两个月来最低水平。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.165% +0.5 -0.170% 五年期公债 -0.120% +0.5 -0.125% 10年期公债 0.035% +0.0 0.035% 20年期公债 0.560% +1.0 0.550% 30年期公债 0.795% +0.5 0.790% 10年期公债期货 150.69 -0.04 150.73 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 孙茉莉/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为