日本债市：公债价格在两年期标售之前下滑，未理会朝鲜导弹发射

路透东京5月29日 - 日本公债价格周一下滑，交易商为周二的两年期公债标售预留空间，市场对朝鲜发射短程导弹反应有限。 10年期日本公债收益率 持平在0.035%，两年期日债收益率 小涨0.5个基点至负0.165%。 财务省将在周二标售2.2万亿日圆两年期公债，买家对此保持谨慎态度。 朝鲜周一发射了至少一枚短程弹道导弹，导弹落在其东部外海；这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施 一连串导弹试射的最新一次。但债券市场未出现避险买盘。 10年期日本公债期货价格 下滑0.02点至150.63。成交量为11,085口，由于伦敦和纽约市场因公共 假期休市，这一成交量为近两个月来最低水平。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.165% +0.5 -0.170% 五年期公债 -0.120% +0.5 -0.125% 10年期公债 0.035% +0.0 0.035% 20年期公债 0.560% +1.0 0.550% 30年期公债 0.795% +0.5 0.790% 10年期公债期货 150.69 -0.04 150.73 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 孙茉莉/于春红)