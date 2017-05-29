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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 15:26 BJT

日本债市：公债价格在两年期标售之前下滑，未理会朝鲜导弹发射

    路透东京5月29日 - 日本公债价格周一下滑，交易商为周二的两年期公债标售预留空间，市场对朝鲜发射短程导弹反应有限。
    
    10年期日本公债收益率              持平在0.035%，两年期日债收益率             小涨0.5个基点至负0.165%。
    
    财务省将在周二标售2.2万亿日圆两年期公债，买家对此保持谨慎态度。
    
    朝鲜周一发射了至少一枚短程弹道导弹，导弹落在其东部外海；这是朝鲜不顾国际压力和制裁威胁，实施
一连串导弹试射的最新一次。但债券市场未出现避险买盘。
    
    10年期日本公债期货价格        下滑0.02点至150.63。成交量为11,085口，由于伦敦和纽约市场因公共
假期休市，这一成交量为近两个月来最低水平。
                    
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价  (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                     -0.165%     +0.5   -0.170%                
    五年期公债                     -0.120%     +0.5   -0.125%                
    10年期公债                      0.035%     +0.0    0.035%                
    20年期公债                      0.560%     +1.0    0.550%                
    30年期公债                      0.795%     +0.5    0.790%                
    10年期公债期货                  150.69    -0.04    150.73                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 孙茉莉/于春红)
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