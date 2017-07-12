日本债市：公债价格大多上涨，因央行扩大三至五年期公债购买规模

路透东京7月12日 - 日本公债价格周三大多上涨，日本央行在其市场操作中扩大三至五年期公债购买规模，以抑制短期公债收益率(殖利率)近来的涨势，这提振了市场人气。 10年期现货公债收益率 日内持平报0.090%，10年期日债期货9月合约 收盘涨0.10点至149.88。 超长期公债方面，20年期公债收益率 下跌1个基点至0.625%，30年期公债收益率 也下跌1个基点至0.895% 五年期公债收益率 日内持平于负0.040%，周一曾涨至近一年半最高位负0.035%。 日本央行周三买入3,300亿日圆(29亿美元)三到五年期公债，高于上次的3,000亿日圆。 尽管日本央行对五年期公债收益率没有明确的目标，但该央行致力于将10年期公债收益率维持在“零左右”;在全球公债收益率上升之际，10年期日债收益率承受着上行的压力。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% -0.5 -0.105% 五年期公债 -0.040% +0.0 -0.040% 10年期公债 0.090% +0.0 0.090% 20年期公债 0.625% -1.0 0.635% 30年期公债 0.890% -1.5 0.905% 10年期公债期货 149.88 +0.10 149.78 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 白云/王兴亚)