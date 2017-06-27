日本债市：公债价格大多走强，两年期公债标售需求强劲带来支撑

路透东京6月27日 - 日本公债周二大体走强，受两年期公债标售需求强劲支撑。 10年期日债收益率 跌0.5个基点至0.045%，10年期日债期货9月合约 收涨0.13点至日高150.62。 日本财务省发售2.2万亿日圆(196.9亿美元)两年期公债，票面利率为0.10%，大约67.1989%的投标以最低得标价100.4050中标。 这次标售的投标倍数为6.79，高于上次已经较高的5.06。平均得标价格与最低得标价格差距收窄至0.001，上月则为0.006，表明这次标售接获的需求更强劲。 日本2年期公债收益率 跌1.5个基点至负0.120%。 超长期债收益率原地踏步，20年期公债收益率 持平在0.560%，30年期公债收益率 持平在0.805%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% -1.5 -0.105% 五年期公债 -0.090% -1.0 -0.080% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.805% +0.0 0.805% 10年期公债期货 150.62 +0.13 150.49 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 白云/艾茂林)