日本债市：公债价格大多走强，两年期公债标售需求强劲带来支撑

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透东京6月27日 - 日本公债周二大体走强，受两年期公债标售需求强劲支撑。 10年期日债收益率 跌0.5个基点至0.045%，10年期日债期货9月合约 收涨0.13点至日高150.62。 日本财务省发售2.2万亿日圆(196.9亿美元)两年期公债，票面利率为0.10%，大约67.1989%的投标以最低得标价100.4050中标。 这次标售的投标倍数为6.79，高于上次已经较高的5.06。平均得标价格与最低得标价格差距收窄至0.001，上月则为0.006，表明这次标售接获的需求更强劲。 日本2年期公债收益率 跌1.5个基点至负0.120%。 超长期债收益率原地踏步，20年期公债收益率 持平在0.560%，30年期公债收益率 持平在0.805%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% -1.5 -0.105% 五年期公债 -0.090% -1.0 -0.080% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.805% +0.0 0.805% 10年期公债期货 150.62 +0.13 150.49 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 白云/艾茂林)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。