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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 12:48 BJT

日本债市：公债价格小幅下跌，收益率曲线趋平势头暂歇

    路透东京6月23日 - 日本公债价格周五全线小幅下跌，数日来的收益率曲线趋平势头被部分逆转，因之前日本央行常规购债操作的结果不佳。
    
    五年期日债收益率             上涨0.5个基点，报负0.070%，为六个月高位。
    
    指标10年期公债收益率              亦上涨0.5个基点，报0.055%。

    30年期公债收益率              涨1.5个基点至0.795%，脱离周四触及的近两个月低位0.780%。
    
    日本央行周五购买1,000亿日圆(8.984亿美元)距到期年限超过25年的日债，投标倍数为4.5倍，高于前次
的约3倍。
    
    五年期和20年期日债收益率(殖利率)之差为63.5个基点，周四为62.5个基点，为12月以来最窄水平。
    
    日债收益率曲线本周追随美债收益率曲线趋平之势，不过日本国内因素也起到一定作用，因此中短期日债
收益率升至数月高位。
    
    日本央行在例行公债购买操作中，削减对国库券和较短期公债的购买，以试图改善市场流动性。受央行大
规模宽松措施影响，此前公债市场流动性几近干涸。
     
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.105%     +0.0   -0.105%
    五年期公债                      -0.075%     +0.0   -0.075%
    10年期公债                       0.055%     +0.5    0.050%
    20年期公债                       0.560%     +1.0    0.550%
    30年期公债                       0.795%     +1.5    0.780%
    10年期公债期货                   150.46    +0.07    150.39
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/孙国玉；审校 于春红)
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