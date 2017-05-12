日本债市：公债价格小涨，日股下跌带来一些喘息空间

路透东京5月12日 - 日本政府公债价格周五小涨，因东京股市下跌为债市提供了一些喘息空间。此前债市已连续数日下跌。 6月10年期日债期货 涨0.10点至150.68，有望结束五日连跌。 该期约周四跌至一个月低点150.51，因地缘政治担忧缓解和日圆走低改善了投资者的风险偏好，令避险公债感受到压力。 日经指数 周五因投资者了结获利而下挫0.6%，周四曾因风险人气好转而涨至17个月高位。 日本央行进行常规购债操作，也令日债获得支撑。 日本央行周五共计购入7,500亿日圆(66亿美元)中长期公债。 20年期日债收益率 下跌0.5个基点，报0.600%，从周四触及的一个月高位0.610%回落。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.185% 五年期公债 -0.125% +0.0 -0.125% 10年期公债 0.000% +0.0 0.045% 20年期公债 0.600% -0.5 0.605% 30年期公债 0.835% +0.0 0.835% 10年期公债期货 150.65 +0.07 150.58 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张涛/王琛；审校 张明钧/王兴亚)