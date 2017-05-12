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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 12:28 BJT

日本债市：公债价格小涨，日股下跌带来一些喘息空间

    路透东京5月12日 - 日本政府公债价格周五小涨，因东京股市下跌为债市提供了一些喘息空间。此前债市已连续数日下跌。
    
    6月10年期日债期货        涨0.10点至150.68，有望结束五日连跌。
    
    该期约周四跌至一个月低点150.51，因地缘政治担忧缓解和日圆走低改善了投资者的风险偏好，令避险公债感受到压力。

    日经指数       周五因投资者了结获利而下挫0.6%，周四曾因风险人气好转而涨至17个月高位。
    
    日本央行进行常规购债操作，也令日债获得支撑。
    
    日本央行周五共计购入7,500亿日圆(66亿美元)中长期公债。
    
    20年期日债收益率              下跌0.5个基点，报0.600%，从周四触及的一个月高位0.610%回落。
                
                                             当日涨跌   上日                
                                    最新报价  (基点)   收市价        
                    
    两年期公债                      0.000%     +0.0   -0.185%                
    五年期公债                     -0.125%     +0.0   -0.125%                
    10年期公债                      0.000%     +0.0    0.045%                
    20年期公债                      0.600%     -0.5    0.605%                
    30年期公债                      0.835%     +0.0    0.835%                
    10年期公债期货                  150.65    +0.07    150.58            
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 张涛/王琛；审校 张明钧/王兴亚)
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