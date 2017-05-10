日本债市：公债价格小跌，受日股上涨影响

路透东京5月10日 - 日本公债价格周三小跌，从日股上涨中寻得线索，但日债未远离近期交投区间。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.035%。10年期公债期货 在午后交易中下挫0.07点至150.71。 “投资者预计日本央行不会很快改变政策，这意味着日债可能维持窄幅区间波动，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。 央行在周三例行购债操作中的购债规模与之前水平相当。 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。 这番言论是黑田东彦首次暗示，有可能向公众提供这类信息。到目前为止，他一直认为讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早。 美国公债收益率下跌抑制了日本公债走势。指标10年期美债收益率(殖利率) 在亚洲交易时段下滑至2.388%，低于周二美国收盘价2.407%，之前美国总统特朗普突然解除FBI局长科米的职务。 该公债收益率隔夜触及五周高位，因利率期货显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月的下次会议上升息的概率接近90%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.180% +1.0 -0.190% 五年期公债 -0.125% +1.5 -0.140% 10年期公债 0.040% +1.0 0.030% 20年期公债 0.590% +0.5 0.585% 30年期公债 0.820% +0.0 0.820% 10年期公债期货 150.69 -0.09 150.78 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 张若琪/王兴亚)