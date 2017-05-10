日本债市：公债价格小跌，受日股上涨影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月10日 - 日本公债价格周三小跌，从日股上涨中寻得线索，但日债未远离近期交投区间。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点至0.035%。10年期公债期货 在午后交易中下挫0.07点至150.71。 “投资者预计日本央行不会很快改变政策，这意味着日债可能维持窄幅区间波动，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。 央行在周三例行购债操作中的购债规模与之前水平相当。 日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。 这番言论是黑田东彦首次暗示，有可能向公众提供这类信息。到目前为止，他一直认为讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早。 美国公债收益率下跌抑制了日本公债走势。指标10年期美债收益率(殖利率) 在亚洲交易时段下滑至2.388%，低于周二美国收盘价2.407%，之前美国总统特朗普突然解除FBI局长科米的职务。 该公债收益率隔夜触及五周高位，因利率期货显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月的下次会议上升息的概率接近90%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.180% +1.0 -0.190% 五年期公债 -0.125% +1.5 -0.140% 10年期公债 0.040% +1.0 0.030% 20年期公债 0.590% +0.5 0.585% 30年期公债 0.820% +0.0 0.820% 10年期公债期货 150.69 -0.09 150.78 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 张若琪/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为