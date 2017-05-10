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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 13:54 BJT

日本债市：公债价格小跌，受日股上涨影响

    路透东京5月10日 - 日本公债价格周三小跌，从日股上涨中寻得线索，但日债未远离近期交投区间。
    
    指标10年期日债收益率(殖利率)              上涨0.5个基点至0.035%。10年期公债期货        在午后交易中下挫0.07点至150.71。
    
    “投资者预计日本央行不会很快改变政策，这意味着日债可能维持窄幅区间波动，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

    央行在周三例行购债操作中的购债规模与之前水平相当。
    
    日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。            
    
    这番言论是黑田东彦首次暗示，有可能向公众提供这类信息。到目前为止，他一直认为讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早。
    
    美国公债收益率下跌抑制了日本公债走势。指标10年期美债收益率(殖利率)           在亚洲交易时段下滑至2.388%，低于周二美国收盘价2.407%，之前美国总统特朗普突然解除FBI局长科米的职务。
    
    该公债收益率隔夜触及五周高位，因利率期货显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月的下次会议上升息的概率接近90%。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.180%     +1.0   -0.190%
    五年期公债                      -0.125%     +1.5   -0.140%
    10年期公债                       0.040%     +1.0    0.030%
    20年期公债                       0.590%     +0.5    0.585%
    30年期公债                       0.820%     +0.0    0.820%
    10年期公债期货                   150.69    -0.09    150.78
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 张若琪/王兴亚)
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