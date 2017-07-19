日本债市：公债价格小跌，市场静待日本央行政策会议结果

路透东京7月19日 - 日本公债价格周三小跌，交投活动偏淡，因投资者正等待周四的日本央行政策会议结果。

日本10年期现货公债收益率(殖利率)上升0.5个基点至0.070%；10年期公债9月期约收低0.04点至150.13。

超长券方面，20年期公债和30年期公债收益率分别上升0.5个基点至0.585%和0.865%。

五年期日债收益率(殖利率)持平于负0.055%。

消息人士称，日本央行决策者将于周四结束例行会议，预计他们将上调对经济增长的预估，但下调对通胀的乐观展望。

接受路透调查的多数分析师预计日本央行将再次延长实现2%通胀目标的期限。

路透短观调查周三显示，日本7月制造业及服务业者信心持稳于高水平，凸显了央行对经济的乐观看法。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.110% +0.0 -0.110%

五年期公债 -0.055% +0.0 -0.055%

10年期公债 0.070% +0.5 0.065%

20年期公债 0.585% +0.5 0.580%

30年期公债 0.865% +0.5 0.860%

10年期公债期货 150.13 -0.04 150.17

注1：公债期货涨跌为点数

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 艾茂林)