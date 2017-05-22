日本债市：公债价格小跌，自股市上涨及美债走低寻求指引

路透东京5月22日 - 日本政府公债价格周一小跌，自美国公债寻求指引，股市上涨抑制了市场对避险公债的需求。 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 升1个基点至0.045%；10年期公债期货 收低0.08点至150.55。 20年期公债收益率 升1个基点至0.565%，30年期公债收益率 升1.5个基点至0.805%。 日本股市日经指数 周一升0.5%；美国指标10年期公债收益率 在亚洲市场报2.255%，高于周五美国收盘时的2.245%。 日本央行在例行购债操作中购买2,800亿日圆(25.1亿美元)期限在一年至三年的日债，以及3,000亿日圆期限在三年至五年的日债，与上次操作持平，上次操作也包括购买这些久期的公债。该央行还购买250亿日圆与消费者物价挂钩的日债，以及1,000亿日圆公司债。 另外令债市人气承压的是，本日稍早公布的数据显示，日本4月出口连续第五个月增长，因半导体和钢铁出口增加，这表明更加强劲的海外需求可望支持经济稳步复苏。 日本经济活力的迹象愈来愈多，使日本央行面临沟通方面的挑战，日本央行需要向市场更明确地传达，它将如何缩减大规模的刺激计划--而多数分析师和市场参与者称，这仍要等很久之后。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.165% +0.0 -0.165% 五年期公债 -0.120% +0.5 -0.125% 10年期公债 0.045% +1.0 0.035% 20年期公债 0.565% +1.0 0.555% 30年期公债 0.805% +1.5 0.790% 10年期公债期货 150.55 -0.08 150.63 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 王兴亚/孙茉莉/张若琪)