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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 14:34 BJT

日本债市：公债价格小跌，自股市上涨及美债走低寻求指引

    路透东京5月22日 - 日本政府公债价格周一小跌，自美国公债寻求指引，股市上涨抑制了市场对避险公债的需求。
    
    日本指标10年期公债收益率(殖利率)              升1个基点至0.045%；10年期公债期货        收低0.08点至150.55。
    
    20年期公债收益率              升1个基点至0.565%，30年期公债收益率              升1.5个基点至0.805%。
    
    日本股市日经指数       周一升0.5%；美国指标10年期公债收益率           在亚洲市场报2.255%，高于周五美国收盘时的2.245%。

    日本央行在例行购债操作中购买2,800亿日圆(25.1亿美元)期限在一年至三年的日债，以及3,000亿日圆期限在三年至五年的日债，与上次操作持平，上次操作也包括购买这些久期的公债。该央行还购买250亿日圆与消费者物价挂钩的日债，以及1,000亿日圆公司债。
    
    另外令债市人气承压的是，本日稍早公布的数据显示，日本4月出口连续第五个月增长，因半导体和钢铁出口增加，这表明更加强劲的海外需求可望支持经济稳步复苏。            
    
    日本经济活力的迹象愈来愈多，使日本央行面临沟通方面的挑战，日本央行需要向市场更明确地传达，它将如何缩减大规模的刺激计划--而多数分析师和市场参与者称，这仍要等很久之后。
 
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.165%     +0.0   -0.165%
    五年期公债                      -0.120%     +0.5   -0.125%
    10年期公债                       0.045%     +1.0    0.035%
    20年期公债                       0.565%     +1.0    0.555%
    30年期公债                       0.805%     +1.5    0.790%
    10年期公债期货                   150.55    -0.08    150.63
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 王兴亚/孙茉莉/张若琪)
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