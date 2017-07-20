日本债市：公债价格持稳，之前日本央行下调通胀预期

路透东京7月20日 - 指标日本公债价格周四持稳；之前日本央行维持其货币政策不变，且下调了其通胀预期。 日本10年期现货公债收益率 持平于0.070%，从早先的高位0.075%下落。 10年期公债9月期约 涨0.01点，收报150.14。 超长债价格微跌，不过收益率已脱离盘中高位。20年期日债收益率 较前收盘小涨0.5个基点至0.590%，但低于盘中高位0.595%；30年券收益率 也上涨0.5个基点至0.865%。 日本央行再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。 日本央行将其对当前财年的经济成长率预估上调至1.8%，三个月前预计为成长1.6%，并将下一财年经济成长率预估从1.3%上调至1.4%，证明日本经济在改善。 “这些都没有出乎市场参与者的预料，”大和证券资深日债策略师Keiko Onogi称。 “大家都很清楚，在当前社会结构下，2%通胀率在日本是不可能的，所以固定收益市场并没有把这视为重大事件，”她表示。 日本央行还维持购债承诺不变，将继续购买公债，使持有规模继续以每年约80万亿日圆(7,140亿美元)的速度增加。 投资者关注日本央行总裁黑田东彦0630GMT讲话及今日稍晚欧洲央行政策会议。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 五年期公债 -0.055% +0.5 -0.060% 10年期公债 0.070% +0.0 0.070% 20年期公债 0.590% +0.5 0.585% 30年期公债 0.865% +0.5 0.860% 10年期公债期货 150.14 +0.01 150.13 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 王颖/蔡美珍/艾茂林)