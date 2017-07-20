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日本债市：公债价格持稳，之前日本央行下调通胀预期
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2017年7月20日 / 早上6点32分 / 2 天前

日本债市：公债价格持稳，之前日本央行下调通胀预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透东京7月20日 - 指标日本公债价格周四持稳；之前日本央行维持其货币政策不变，且下调了其通胀预期。
    
    日本10年期现货公债收益率              持平于0.070%，从早先的高位0.075%下落。
    
    10年期公债9月期约        涨0.01点，收报150.14。

    超长债价格微跌，不过收益率已脱离盘中高位。20年期日债收益率              较前收盘小涨0.5个基点至0.590%，但低于盘中高位0.595%；30年券收益率              也上涨0.5个基点至0.865%。
    
    日本央行再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。            
    
    日本央行将其对当前财年的经济成长率预估上调至1.8%，三个月前预计为成长1.6%，并将下一财年经济成长率预估从1.3%上调至1.4%，证明日本经济在改善。            
    
    “这些都没有出乎市场参与者的预料，”大和证券资深日债策略师Keiko Onogi称。
    
    “大家都很清楚，在当前社会结构下，2%通胀率在日本是不可能的，所以固定收益市场并没有把这视为重大事件，”她表示。
    
    日本央行还维持购债承诺不变，将继续购买公债，使持有规模继续以每年约80万亿日圆(7,140亿美元)的速度增加。
    
    投资者关注日本央行总裁黑田东彦0630GMT讲话及今日稍晚欧洲央行政策会议。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%
    五年期公债                      -0.055%     +0.5   -0.060%
    10年期公债                       0.070%     +0.0    0.070%
    20年期公债                       0.590%     +0.5    0.585%
    30年期公债                       0.865%     +0.5    0.860%
    10年期公债期货                   150.14    +0.01    150.13
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 王颖/蔡美珍/艾茂林)

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