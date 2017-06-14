日本债市：公债价格持稳，收益率曲线略趋平

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月14日 - 日本公债价格周三大致持平，日本央行买入长期公债后，公债收益率曲线略趋平。 日本指标10年期公债收益率 持平于0.060%，10年期公债期货 价格跌0.03点至150.36。 日本央行周三共计购买7,500亿日圆(68.2亿美元)5-40年期的日债，购债规模符合市场预期。 日本央行的购债操作结果表明卖压有限，帮助支撑长期公债。 20年期日债收益率 下跌0.5个基点至0.575%，30年期日债收益率 跌0.5个基点至0.810%。 五年期日债收益率 上涨0.5个基点至负0.070%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 五年期公债 -0.070% +0.5 -0.075% 10年期公债 0.060% +0.0 0.060% 20年期公债 0.575% -0.5 0.580% 30年期公债 0.810% -0.5 0.815% 10年期公债期货 150.36 -0.03 150.39 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 于春红/王琛；审校 艾茂林/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为