日本债市：公债价格收复跌幅，之前日本央行称无限量买入10年期日债

路透东京7月7日 - 日本公债价格周五走高、收益率下滑。之前日本央行称将在0.110%的收益率水平无限量买入10年期日债，用它最强有力的武器控制市场。 日本央行还在标售中扩大了例行购买五年期至10年期公债的规模，从之前的4,500亿日圆增至5,000亿日圆。 10年期日债收益率 稍早触及五个月新高0.105%，之后回落至0.095%，持平于周四结算水平。 10年期日债期货价格 上涨0.07点至149.88，日低为149.70。 这是日本央行自去年9月以来，第三次进行特殊操作，按固定收益率购买债券，以便抑制日债收益率上涨 ；去年9月该央行推出了“收益率曲线控制”政策。 在这一政策下，日本央行计划将10年期日债收益率控制在“零水平左右”。 2月时，日本央行曾以0.110%的收益率无限量购买10年期公债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.105% +0.0 -0.105% 五年期公债 -0.045% +0.0 -0.045% 10年期公债 0.090% -0.5 0.095% 20年期公债 0.635% +2.0 0.615% 30年期公债 0.920% +3.5 0.885% 10年期公债期货 149.88 +0.07 149.81 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 张荻/戴素萍)