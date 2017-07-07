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2 天前
日本债市：公债价格收复跌幅，之前日本央行称无限量买入10年期日债
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2017年7月7日 / 凌晨1点56分 / 2 天前

日本债市：公债价格收复跌幅，之前日本央行称无限量买入10年期日债

2 分钟阅读

    路透东京7月7日 - 日本公债价格周五走高、收益率下滑。之前日本央行称将在0.110%的收益率水平无限量买入10年期日债，用它最强有力的武器控制市场。
    
    日本央行还在标售中扩大了例行购买五年期至10年期公债的规模，从之前的4,500亿日圆增至5,000亿日圆。
    
    10年期日债收益率              稍早触及五个月新高0.105%，之后回落至0.095%，持平于周四结算水平。

    10年期日债期货价格        上涨0.07点至149.88，日低为149.70。
    
    这是日本央行自去年9月以来，第三次进行特殊操作，按固定收益率购买债券，以便抑制日债收益率上涨
；去年9月该央行推出了“收益率曲线控制”政策。
    
    在这一政策下，日本央行计划将10年期日债收益率控制在“零水平左右”。
    
    2月时，日本央行曾以0.110%的收益率无限量购买10年期公债。    
                    
                                             当日涨跌   上日                
                                  最新报价    (基点)   收市价                
                    
    两年期公债                      -0.105%     +0.0   -0.105%                
    五年期公债                      -0.045%     +0.0   -0.045%                
    10年期公债                       0.090%     -0.5    0.095%                
    20年期公债                       0.635%     +2.0    0.615%                
    30年期公债                       0.920%     +3.5    0.885%                
    10年期公债期货                   149.88    +0.07    149.81                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 张荻/戴素萍)

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