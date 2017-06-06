日本债市：公债价格跟随美债下跌，30年期公债标售需求强劲限制跌幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月6日 - 日本公债价格周二小幅下跌，隔夜美国公债下滑带来拖累，不过30年期新债需求稳定，帮助限制跌势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点，报0.050%。20年期公债收益率 持平于0.560%。 在周二8,000亿日圆的30年期公债标售中，投标倍数为3.63，高于前次的3.35。 新债标售估计吸引到充足的投资者需求，因与其他超长债如20年期公债相比，30年期公 债变得相对便宜。 美国公债价格周一下跌，因上个交易日公债上涨后投资者锁定获利。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +1.0 -0.150% 五年期公债 -0.110% +0.0 -0.110% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.810% +1.0 0.800% 10年期公债期货 150.77 +0.05 150.72 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为