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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 13:46 BJT

日本债市：公债价格跟随美债下跌，30年期公债标售需求强劲限制跌幅

    路透东京6月6日 - 日本公债价格周二小幅下跌，隔夜美国公债下滑带来拖累，不过30年期新债需求稳定，帮助限制跌势。
    
    指标10年期公债收益率(殖利率)              上涨0.5个基点，报0.050%。20年期公债收益率              持平于0.560%。

    在周二8,000亿日圆的30年期公债标售中，投标倍数为3.63，高于前次的3.35。
    
    新债标售估计吸引到充足的投资者需求，因与其他超长债如20年期公债相比，30年期公
债变得相对便宜。
    
    美国公债价格周一下跌，因上个交易日公债上涨后投资者锁定获利。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.140%     +1.0   -0.150%
    五年期公债                      -0.110%     +0.0   -0.110%
    10年期公债                       0.050%     +0.5    0.045%
    20年期公债                       0.560%     +0.0    0.560%
    30年期公债                       0.810%     +1.0    0.800%
    10年期公债期货                   150.77    +0.05    150.72
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/白云)
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