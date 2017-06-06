日本债市：公债价格跟随美债下跌，30年期公债标售需求强劲限制跌幅

路透东京6月6日 - 日本公债价格周二小幅下跌，隔夜美国公债下滑带来拖累，不过30年期新债需求稳定，帮助限制跌势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 上涨0.5个基点，报0.050%。20年期公债收益率 持平于0.560%。 在周二8,000亿日圆的30年期公债标售中，投标倍数为3.63，高于前次的3.35。 新债标售估计吸引到充足的投资者需求，因与其他超长债如20年期公债相比，30年期公 债变得相对便宜。 美国公债价格周一下跌，因上个交易日公债上涨后投资者锁定获利。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.140% +1.0 -0.150% 五年期公债 -0.110% +0.0 -0.110% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.560% +0.0 0.560% 30年期公债 0.810% +1.0 0.800% 10年期公债期货 150.77 +0.05 150.72 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/白云)