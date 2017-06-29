日本债市：公债在淡静交投中小跌，投资者等待日本央行购债细节

路透东京6月29日 - 日本公债价格周四在淡静交投中小跌，投资者等待日本央行公布7月例行购债操作的细节。 央行将在周五公布7月对各年期公债的购买计划细节。央行在4月和5月削减了对短债的买入，6月则维持买入规模不变。 日本10年期公债收益率 无变动。10年期公债期货9月合约 收低0.08点，报150.44。 超长期公债收益率(殖利率)持平，2年期日本公债收益率 上升0.5个基点 至负0.120%。 日本财务省一高级官员表示，财务省周三提出一项计划，通过所谓的加强流动性标售来 增加短期日本公债发行规模，以缓解其短缺的情况。 周四稍早公布的数据显示，日本5月零售销售增幅逊于预期，同比增幅较4月大幅收窄， 因耐用品和服装销售放缓，不过分析师预期零售销售仍为上升的趋势。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% +0.5 -0.125% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.090% 10年期公债 0.000% +0.0 0.055% 20年期公债 0.565% +0.0 0.565% 30年期公债 0.815% +0.0 0.815% 10年期公债期货 150.44 -0.08 150.52 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/孙国玉；审校 艾茂林/孙茉莉)