日本债市：公债收复大部分稍早失地，此前日本央行维持政策不变

路透东京6月16日 - 日本公债价格周五扳回大部分稍早录得的跌幅，此前日本央行未对其政策声明作出大幅调整。 指标10年期公债期货 价格一度下跌0.12点，最新跌0.03点至150.43。 10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.050%。 日本央行维持两项主要利率目标不变--部分银行超额准备金利率为负0.10%，10年期公债收益率为零。 央行的政策声明指出，央行公债持仓的增加速度将为一年约80万亿日圆，尽管过去几个月实际增速已低于此水准。 中长债走软，跟随全球债市跌势，因英国央行释出鹰派讯号，且美国失业金人数数据较预期强劲。 20年期公债收益率 上升0.5个基点，至0.560%，30年期公债收益率 上涨1.5个基点，至0.805%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 五年期公债 -0.075% +0.5 -0.080% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.560% +0.5 0.555% 30年期公债 0.805% +1.5 0.790% 10年期公债期货 150.42 -0.04 150.46 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 刘秀红/白云)