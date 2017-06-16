日本债市：公债收复大部分稍早失地，此前日本央行维持政策不变

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月16日 - 日本公债价格周五扳回大部分稍早录得的跌幅，此前日本央行未对其政策声明作出大幅调整。 指标10年期公债期货 价格一度下跌0.12点，最新跌0.03点至150.43。 10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.050%。 日本央行维持两项主要利率目标不变--部分银行超额准备金利率为负0.10%，10年期公债收益率为零。 央行的政策声明指出，央行公债持仓的增加速度将为一年约80万亿日圆，尽管过去几个月实际增速已低于此水准。 中长债走软，跟随全球债市跌势，因英国央行释出鹰派讯号，且美国失业金人数数据较预期强劲。 20年期公债收益率 上升0.5个基点，至0.560%，30年期公债收益率 上涨1.5个基点，至0.805%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 五年期公债 -0.075% +0.5 -0.080% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.560% +0.5 0.555% 30年期公债 0.805% +1.5 0.790% 10年期公债期货 150.42 -0.04 150.46 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王兴亚/蔡美珍；审校 刘秀红/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为