日本债市：公债收益率曲线趋平，之前40年期公债标售需求稳健

路透东京7月25日 - 日本公债价格周二持稳或小涨，40年期公债标售被投资人很好地接纳之后，公债收益率曲线趋平。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 持平于0.065%，30年期和40年期公债收益率 下滑0.5个基点，分别降至0.860%和1.065%。 周二5,000亿日圆(45.1亿美元)40年期日债标售的投标倍数，由5月前次标售的2.87升至3.20。 40年期日债收益率相对较高，吸引足够需求。 总体而言，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二稍晚展开为期两天的政策会议之前，市场走势受限。 美联储会议或将影响美债收益率，上周美债收益率跌至三周低位，市场充斥观望情绪，因为日债走势通常会受到美债的影响。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 五年期公债 -0.065% +0.5 -0.070% 10年期公债 0.065% +0.0 0.065% 20年期公债 0.585% +0.0 0.585% 30年期公债 0.860% -0.5 0.865% 10年期公债期货 150.27 +0.02 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 王颖/王琛；审校 张明钧/陈宗琦)