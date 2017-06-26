日本债市：公债收益率曲线趋陡，30年期收益率从两个月低点回升

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透东京6月26日 - 日本公债收益率(殖利率)曲线周一趋陡，因30年期公债收益率从两个月低位回升。 30年期公债收益率 上升1.5个基点至0.810%。 该收益率周三曾跌至0.780%，创4月底以来最低，因日债跟随美债收益率上周趋平的走势。 但在上周后段日本央行公布购债操作结果后，超长期日债收益率的跌势暂停。购债操作 结果显示，经过几日价格上涨后，投资者对超长期公债的需求已见顶。 价格下跌主要出现在超长期公债上，指标10年期公债收益率(殖利率) 持 平于0.050%。 10年期和30年期公债收益率之差扩大至76个基点，上周四则创下1月以来最窄水准73个 基点。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.105% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.565% +0.5 0.560% 30年期公债 0.810% +1.5 0.795% 10年期公债期货 150.51 +0.05 150.46 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 张涛/王兴亚)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。