日本债市：公债收益率曲线进一步趋平，因超长期公债价格上涨

路透东京6月22日 - 较长期日本公债价格周四上涨，收益率曲线继续趋平，因超长期公债表现突出。 超长期公债从美国公债走势获得线索，后者收益率曲线在隔夜达到近10年最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派政策对经济的影响。尽管通胀指标恶化，美联储仍偏鹰派立场。 30年期日本公债收益率 跌1个基点至0.780%。指标10年期公债收益率 持平报0.055%。 相比之下，中期日债下滑，五年期公债收益率 涨1个基点至负0.065%，为12月中以来最高。 过去几个月，短期至中期公债收益率缓慢但稳步地上升，因日本央行削减了对这些年期公债的购买量。 日本央行在例行公债购买操作中，削减对国库券和较短期公债的购买，以试图改善市场流动性。受央行大规模宽松措施影响，此前公债市场流动性几近干涸。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.095% +1.0 -0.105% 五年期公债 -0.065% +1.0 -0.075% 10年期公债 0.060% +0.5 0.055% 20年期公债 0.555% +0.0 0.555% 30年期公债 0.780% -1.0 0.790% 10年期公债期货 150.34 -0.04 150.38 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 王丽鑫/杜明霞)