日本债市：公债期货价格触及三个半月低点，因短期债券抛售加剧

路透东京7月5日 - 日本公债价格周三下跌，因日本央行购债操作结果不佳，令本已因有关全球部分主要央行正准备收紧货币政策的预期而承压的债市受到拖累。 指标10年期日债期货价格 下跌0.17点至149.98点，创3月中以来最低收位。成交量触及30,835口，较今年以来的日均成交量高出约50%。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨1.0个基点至0.085%，与上周所及三个半月高点齐平。 日本央行购买2,800亿日圆(247亿美元)还有一至三年将到期的日债，吸引了1.162万亿日圆的债券抛盘，为5月24日以来同类操作中最大购买规模。 “看上去有些人无法将债券卖给央行，只好背负着多仓，”日本一经纪商的交易员称。 其结果是，两年期日债收益率(殖利率) 上升1.0个基点至负0.120%。五年期日债收益率 上升1.0个基点至负0.060%。 两年期和五年期债收益率分别距负0.09%和负0.04%不是很远，这些水平被交易员视为是日本央行的防守线，也就是日本央行在11月购买无限量债券的收益率水平。 一些市场参与者称，眼下鲜有市场参与者急于考验日本央行的决心，但美欧债券收益率进一步上升，可能会促使日本市场再度测试这些水位。 美欧债券收益率在过去一周大升，此前欧洲央行、英国央行和加拿大央行的决策官员均暗示他们可能收紧政策。 20年期债收益率 升0.5个基点至0.600%，30年期债收益率 升1.0个基点至0.865%。日本方面将在周四标售30年期日本公债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% +1.0 -0.130% 五年期公债 -0.060% +1.0 -0.070% 10年期公债 0.085% +1.0 0.075% 20年期公债 0.600% +0.5 0.595% 30年期公债 0.865% +1.0 0.855% 10年期公债期货 149.98 -0.17 150.15 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译/审校 汪红英/孙国玉/侯雪萍/于春红/张明钧)