日本债市：受央行市场操作带动指标公债价格反弹，但长债价格下跌

路透东京7月7日 - 日本央行周五力求维持公债收益率接近其政策目标，通过市场操作帮助10年期日债收益率从数月高位回落。 在特别市场操作中，日本央行在0.110%的收益率水平无限量买入10年期公债，动用其最强有力的武器来控制债市。 日本央行在例行标购中还增加了日本公债购买规模，从此前的4,500亿日圆提高到5,000亿日圆，其中包括到期年限五到10年的公债，因其努力捍卫将10年期公债收益率维持在“零左右”的承诺。 日本10年期公债收益率 今日稍早触及五个月高点0.105%，但在日本央行宣布公开操作之后日内下跌1.0个基点。 日本10年期公债期货 升至149.89，日内上涨0.08点，此前触及日低149.70。 市场自上周起即面临压力，在这之前欧洲央行总裁德拉吉等一些央行官员暗示打算收紧货币政策。 自从去年9月发布控制收益率曲线政策以来，日本央行第三次以固定收益率水准进行特别购债操作，藉以遏止日债收益率上升。 日本央行2月时收购10年期公债的收益率水准也报在0.110%。 “由于日本央行已经表明立场，尝试测试该水准的人可能不会太多，”三菱日联摩根士丹利证券的资深市场分析师Naomi Muguruma表示。 她补充称，“但若全球债券收益率进一步上涨，将会有一些人会因为要避险或进行风险管控而抛售日债，令市场面临一些压力。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% -0.5 -0.105% 五年期公债 -0.045% +0.0 -0.045% 10年期公债 0.085% -1.0 0.095% 20年期公债 0.615% +0.0 0.615% 30年期公债 0.925% +4.0 0.885% 10年期公债期货 150.01 +0.20 149.81 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/张明钧; 审校 王兴亚/孙茉莉)