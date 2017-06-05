日本债市：多数公债价格上涨，市场期待央行购债及30年期债标售

路透东京6月5日 - 日本公债价格周一多数上涨，追随美债走强态势。之前公布的美国非农就业数据令人失望，引发投资者下调对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预估。 但两年期日债小幅下跌，其收益率触及11月以来最高。日本央行4月和5月均较此前月份减少了对较短期日债的购买规模，不过维持6月的购买规模不变。 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.045%。而10年期日债期货 涨0.03点收报150.72，早盘曾一度涨至150.79。 超长期公债方面，20年期 和30年期日债 收益率均下跌0.5个基点，分别跌至0.560%和0.800%。周二将有30年期公债标售，且预期日本央行将购买超长期公债。 但短期公债方面，两年期日债收益率 涨1个基点至负0.150%，之前曾涨至负0.145%。 指标10年期美债收益率 亚洲时段报在2.167%，距离上周五低点2.144%不远，这是11月10日以来的最低水准。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +1.0 -0.160% 五年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.800% -0.5 0.805% 10年期公债期货 150.72 +0.03 150.69 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 张涛)