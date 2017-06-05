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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 15:45 BJT

日本债市：多数公债价格上涨，市场期待央行购债及30年期债标售

    路透东京6月5日 - 日本公债价格周一多数上涨，追随美债走强态势。之前公布的美国非农就业数据令人失望，引发投资者下调对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预估。
    
    但两年期日债小幅下跌，其收益率触及11月以来最高。日本央行4月和5月均较此前月份减少了对较短期日债的购买规模，不过维持6月的购买规模不变。
    
    日本指标10年期公债收益率(殖利率)              小跌0.5个基点至0.045%。而10年期日债期货        涨0.03点收报150.72，早盘曾一度涨至150.79。

    超长期公债方面，20年期              和30年期日债              收益率均下跌0.5个基点，分别跌至0.560%和0.800%。周二将有30年期公债标售，且预期日本央行将购买超长期公债。
    
    但短期公债方面，两年期日债收益率             涨1个基点至负0.150%，之前曾涨至负0.145%。
    
    指标10年期美债收益率           亚洲时段报在2.167%，距离上周五低点2.144%不远，这是11月10日以来的最低水准。
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.150%     +1.0   -0.160%
    五年期公债                      -0.115%     +0.0   -0.115%
    10年期公债                       0.045%     -0.5    0.050%
    20年期公债                       0.560%     -0.5    0.565%
    30年期公债                       0.800%     -0.5    0.805%
    10年期公债期货                   150.72    +0.03    150.69
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 张涛)
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