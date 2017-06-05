日本债市：多数公债价格上涨，市场期待央行购债及30年期债标售

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月5日 - 日本公债价格周一多数上涨，追随美债走强态势。之前公布的美国非农就业数据令人失望，引发投资者下调对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预估。 但两年期日债小幅下跌，其收益率触及11月以来最高。日本央行4月和5月均较此前月份减少了对较短期日债的购买规模，不过维持6月的购买规模不变。 日本指标10年期公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.045%。而10年期日债期货 涨0.03点收报150.72，早盘曾一度涨至150.79。 超长期公债方面，20年期 和30年期日债 收益率均下跌0.5个基点，分别跌至0.560%和0.800%。周二将有30年期公债标售，且预期日本央行将购买超长期公债。 但短期公债方面，两年期日债收益率 涨1个基点至负0.150%，之前曾涨至负0.145%。 指标10年期美债收益率 亚洲时段报在2.167%，距离上周五低点2.144%不远，这是11月10日以来的最低水准。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +1.0 -0.160% 五年期公债 -0.115% +0.0 -0.115% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.800% -0.5 0.805% 10年期公债期货 150.72 +0.03 150.69 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/王颖；审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为