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日本债市：多数公债微涨因央行下调通胀预估，公债期货触及三周高位
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2017年7月21日 / 早上6点59分 / 1 天内

日本债市：多数公债微涨因央行下调通胀预估，公债期货触及三周高位

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透东京7月21日 - 日本公债价格周五多数微幅上涨，因周四日本央行下调其通胀预期。
    
    9月10年期日本公债期货合约        收高0.08点至150.22，为6月30日以来最高。
    
    日本指标10年期公债收益率              在尾盘时段下跌0.5个基点至0.065%，日内多数时段持平于0.070%。

    20年期公债收益率上升0.5个基点至0.590%；30年期公债收益率持平，报0.860%。
    
    财务省在加强流动性标债中发售的非指标期公债获得强劲需求，支撑了市场人气。
    
    周五出炉的日本资本流动数据显示，7月15日止当周外资转为买超日本债券约4,137亿日圆，前一周则卖超
差不多金额的日债。            
    
    日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间            。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.120%     -0.5   -0.115%
    五年期公债                      -0.060%     +0.0   -0.060%
    10年期公债                       0.065%     -0.5    0.070%
    20年期公债                       0.590%     +0.5    0.585%
    30年期公债                       0.860%     +0.0    0.860%
    10年期公债期货                   150.22    +0.08    150.14
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/张若琪 审校 王兴亚/蔡美珍)

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