日本债市：多数公债微涨因央行下调通胀预估，公债期货触及三周高位

路透东京7月21日 - 日本公债价格周五多数微幅上涨，因周四日本央行下调其通胀预期。 9月10年期日本公债期货合约 收高0.08点至150.22，为6月30日以来最高。 日本指标10年期公债收益率 在尾盘时段下跌0.5个基点至0.065%，日内多数时段持平于0.070%。 20年期公债收益率上升0.5个基点至0.590%；30年期公债收益率持平，报0.860%。 财务省在加强流动性标债中发售的非指标期公债获得强劲需求，支撑了市场人气。 周五出炉的日本资本流动数据显示，7月15日止当周外资转为买超日本债券约4,137亿日圆，前一周则卖超 差不多金额的日债。 日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.120% -0.5 -0.115% 五年期公债 -0.060% +0.0 -0.060% 10年期公债 0.065% -0.5 0.070% 20年期公债 0.590% +0.5 0.585% 30年期公债 0.860% +0.0 0.860% 10年期公债期货 150.22 +0.08 150.14 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 刘秀红/张若琪 审校 王兴亚/蔡美珍)