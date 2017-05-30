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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 15:04 BJT

日本债市：小幅上涨，市场等待央行6月购债详细计划

    路透东京5月30日 - 日本公债周二小幅上涨，但市场交投并不活跃，投资者在等待日本央行6月份例行购债操作的细节。
    
    日本央行周三将公布其对各类债券购买意向的详细情况。
    
    “我们预计各券种都没有变化，这仅仅是因为收益率(殖利率)曲线尚未有较大变化，”三菱日联摩根士丹利证券的资深固定收益分析师Naomi Muguruma称。

    “由于日本央行在最近几个月减少了购买规模，较短期公债收益率较
以往变动不大，”她称。
    
    10年期日债收益率              持平于0.035%，10年期日债期货<2
JGBv1>涨0.06点至150.75。
    
    财务省周二标售了2.2万亿(兆)日圆两年期日债，票息为0.1%。约57.
7115%的报价以100.520的最低价格中标，投标倍数为5.06，远低于前次的
5.51倍。
    
    超长期公债价格略微上涨，20年期日债收益率              和30年
期日债收益率              分别报0.555%和0.795%。
                    
                                             当日涨跌   上日    
            
                                    最新报价    (基点)   收市价 
               
                    
    两年期公债                      -0.165%     +0.5   -0.170%  
              
    五年期公债                      -0.120%     +0.0   -0.120%  
              
    10年期公债                      0.035%     +0.0    0.035%   
             
    20年期公债                      0.555%     -0.5    0.560%   
             
    30年期公债                      0.795%     -0.5    0.800%   
             
    10年期公债期货                   150.75    +0.06    150.69  
              
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 高琦/王洋)
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