日本债市：小幅上涨，市场等待央行6月购债详细计划

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月30日 - 日本公债周二小幅上涨，但市场交投并不活跃，投资者在等待日本央行6月份例行购债操作的细节。 日本央行周三将公布其对各类债券购买意向的详细情况。 “我们预计各券种都没有变化，这仅仅是因为收益率(殖利率)曲线尚未有较大变化，”三菱日联摩根士丹利证券的资深固定收益分析师Naomi Muguruma称。 “由于日本央行在最近几个月减少了购买规模，较短期公债收益率较 以往变动不大，”她称。 10年期日债收益率 持平于0.035%，10年期日债期货<2 JGBv1>涨0.06点至150.75。 财务省周二标售了2.2万亿(兆)日圆两年期日债，票息为0.1%。约57. 7115%的报价以100.520的最低价格中标，投标倍数为5.06，远低于前次的 5.51倍。 超长期公债价格略微上涨，20年期日债收益率 和30年 期日债收益率 分别报0.555%和0.795%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.165% +0.5 -0.170% 五年期公债 -0.120% +0.0 -0.120% 10年期公债 0.035% +0.0 0.035% 20年期公债 0.555% -0.5 0.560% 30年期公债 0.795% -0.5 0.800% 10年期公债期货 150.75 +0.06 150.69 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 高琦/王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为