日本债市：小幅上涨，市场等待央行6月购债详细计划

路透东京5月30日 - 日本公债周二小幅上涨，但市场交投并不活跃，投资者在等待日本央行6月份例行购债操作的细节。 日本央行周三将公布其对各类债券购买意向的详细情况。 “我们预计各券种都没有变化，这仅仅是因为收益率(殖利率)曲线尚未有较大变化，”三菱日联摩根士丹利证券的资深固定收益分析师Naomi Muguruma称。 “由于日本央行在最近几个月减少了购买规模，较短期公债收益率较 以往变动不大，”她称。 10年期日债收益率 持平于0.035%，10年期日债期货<2 JGBv1>涨0.06点至150.75。 财务省周二标售了2.2万亿(兆)日圆两年期日债，票息为0.1%。约57. 7115%的报价以100.520的最低价格中标，投标倍数为5.06，远低于前次的 5.51倍。 超长期公债价格略微上涨，20年期日债收益率 和30年 期日债收益率 分别报0.555%和0.795%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.165% +0.5 -0.170% 五年期公债 -0.120% +0.0 -0.120% 10年期公债 0.035% +0.0 0.035% 20年期公债 0.555% -0.5 0.560% 30年期公债 0.795% -0.5 0.800% 10年期公债期货 150.75 +0.06 150.69 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 高琦/王洋)