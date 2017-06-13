日本债市：指标公债价格微跌，20年期公债标售结果良好提振长债

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月13日 - 日本指标公债价格周二微跌，但由于20年期公债标售结果不错，支撑了长期公债，公债收益率曲线趋平。 10年期现货公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点，至0.060%，9月10年期公债期货 跌0.06点，收于150.39。 日本财务省标售1万亿日圆、票息为0.60%的20年期公债，约64.9734%的竞标以100.250的最低得标价格被接受。 是次标债的投标倍数为3.98倍，高于前次的3.84倍。平均得标价格与最低得标价差距(t ail)自上个月标债的0.09收窄至0.05，显示需求更强。 20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.560%，30年期公债收益率JP30YT N=JBTC下降0.5个基点至0.820%。 五年期公债收益率 上升0.5个基点至负0.075%，稍早曾升至四个月高点负 0.065%。突破该水准将来到12月中以来最高。 美国公债收益率周一上升，也给日债收益率带来一些上行压力。 日本央行否认了该行在大规模资产购买计划接近极限的情况下致力于“秘密缩表”的猜 测，称该行缩减债券购买，是反映了美债给日债收益率带来的上行压力减弱。 日本央行货币政策的理事雨宫正佳周二对国会表示，购债步伐已有所放缓，因为美国公 债收益率已经下降--从而使该央行得以限制日本长期利率，同时也减少购债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 五年期公债 -0.075% +0.5 -0.080% 10年期公债 0.060% +0.5 0.055% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.820% -0.5 0.825% 10年期公债期货 150.39 -0.06 150.45 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/张若琪 审校 汪红英/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为