日本债市：指标公债价格微跌，20年期公债标售结果良好提振长债

路透东京6月13日 - 日本指标公债价格周二微跌，但由于20年期公债标售结果不错，支撑了长期公债，公债收益率曲线趋平。 10年期现货公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点，至0.060%，9月10年期公债期货 跌0.06点，收于150.39。 日本财务省标售1万亿日圆、票息为0.60%的20年期公债，约64.9734%的竞标以100.250的最低得标价格被接受。 是次标债的投标倍数为3.98倍，高于前次的3.84倍。平均得标价格与最低得标价差距(t ail)自上个月标债的0.09收窄至0.05，显示需求更强。 20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.560%，30年期公债收益率JP30YT N=JBTC下降0.5个基点至0.820%。 五年期公债收益率 上升0.5个基点至负0.075%，稍早曾升至四个月高点负 0.065%。突破该水准将来到12月中以来最高。 美国公债收益率周一上升，也给日债收益率带来一些上行压力。 日本央行否认了该行在大规模资产购买计划接近极限的情况下致力于“秘密缩表”的猜 测，称该行缩减债券购买，是反映了美债给日债收益率带来的上行压力减弱。 日本央行货币政策的理事雨宫正佳周二对国会表示，购债步伐已有所放缓，因为美国公 债收益率已经下降--从而使该央行得以限制日本长期利率，同时也减少购债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 五年期公债 -0.075% +0.5 -0.080% 10年期公债 0.060% +0.5 0.055% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.820% -0.5 0.825% 10年期公债期货 150.39 -0.06 150.45 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 于春红/张若琪 审校 汪红英/王兴亚)