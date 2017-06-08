日本债市：指标公债收益率触及两个月高位，受日本央行政策预期影响

路透东京6月8日 - 日本公债价格周四全线下跌，指标10年期公债收益率(殖利率)升至两个月高位，有关日本央行对于大规模刺激计划立场的报导，引起负面的市场反应。 两年期公债收益率 涨1.5个基点至负0.105%，此前触及负0.090%，为2016年2月以来最高。10年期公债收益率 攀升3个基点，至0.070%，为4月初以来最高。 彭博周四援引匿名消息人士报导称，日本央行改变口径，承认自己在考虑未来如何退出大规模的货币刺激政策。 虽然日本央行传递考虑退出刺激的信息并非不熟悉的主题，但该报导在一个敏感时刻抓住了市场。 “日债和日圆似乎都对彭博这篇文章做出反应。今天缺乏短线诱因，市场就受到这则消息的驱动，”Merrill Lynch Japan Securities利率策略师Shuichi Osaki称。 “中期公债还因为几天来的卖盘而走软，很容易受到此类新闻的影响。退出主题已不新鲜，市场可能有点反应过度了。” 五年期公债表现略好，得益于该期限公债标售获得良好买需。五年期公债收益率 上升1个基点至负0.085%，此前短暂触及四个月高位负0.075%。 周四2.2万亿日圆五年期公债标售中，投标倍数从上月的3.59升至4.71。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.100% +2.0 -0.120% 五年期公债 -0.080% +1.5 -0.095% 10年期公债 0.070% +3.0 0.040% 20年期公债 0.585% +4.0 0.545% 30年期公债 0.830% +3.5 0.795% 10年期公债期货 150.47 -0.28 150.75 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 白云/孙茉莉/张若琪)