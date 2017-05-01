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亚洲 | 2017年 5月 1日 星期一 14:28 BJT

日本债市：日本央行削减购买致公债价格略下跌，假期模式交投清淡

    路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。
    
    指标10年期公债未有交易，10年期公债期货        收平，报151.02。
    
    东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。

    日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿
日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。            
    
    规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每
次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿
日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。            

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.205%     +0.0   -0.205%
    五年期公债                      -0.160%     +0.5   -0.165%
    10年期公债                       0.000%     +0.0    0.010%
    20年期公债                       0.560%     +1.0    0.550%
    30年期公债                       0.785%     +1.0    0.775%
    10年期公债期货                   151.02    +0.00    151.02
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 张涛/高琦)
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