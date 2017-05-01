日本债市：日本央行削减购买致公债价格略下跌，假期模式交投清淡

路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。
指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。
东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。
日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿
日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。
规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每
次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿
日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.205% +0.0 -0.205%
五年期公债 -0.160% +0.5 -0.165%
10年期公债 0.000% +0.0 0.010%
20年期公债 0.560% +1.0 0.550%
30年期公债 0.785% +1.0 0.775%
10年期公债期货 151.02 +0.00 151.02
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 艾茂林/张若琪 审校 张涛/高琦)