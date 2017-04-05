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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 13:04 BJT

日本债市：日本央行购债操作推动短期公债上涨，标债前长券下跌

    路透东京4月5日 - 日本短期公债价格周三走高，此前日本央行削减短债购买的幅度低于预期；同时在明天标债前较长期公债价格下跌。
    
    日本央行周三在购债操作中削减对一至三年期日本公债的购买规模，共买入2,800亿日圆(25.3亿美元)这些天期的公债，规模创近三年来最低，之前几周均为买入3,000亿日圆。

    很多市场人士原本预计日本央行会将该购买规模削减至2,500亿日圆左右。日本央行上周公布的月度购债计划显示，每次购买规模区间为2,000-3,000亿日圆。            
    
    另外，日本央行对三至五年期公债的购买规模并未减少，仍维持在3,800亿日圆。此前
宣布的这些券种本月每次购买规模为3,000至4,000亿日圆。            
    
    这些意外帮助支撑短天期债券，将两年期日债收益率推低1.5个基点至负0.200%。五年
券收益率             则跌1.0个基点至负0.135%。
    
    另一方面，较长天期公债价格下跌，在周四长券标债前，长券收益率上升。
    
    财务省计划将发售5,000亿日圆距到期日还有15年或更长的现有20年及30年券。

    40年期公债收益率              上升2.5个基点至1.090%，为去年2月以来最高。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.200%     -1.5   -0.185%
    五年期公债                      -0.135%     -1.0   -0.125%
    10年期公债                       0.065%     +0.5    0.060%
    20年期公债                       0.645%     +1.0    0.635%
    30年期公债                       0.875%     +2.0    0.855%
    10年期公债期货                   150.43    +0.03    150.40
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 白云/于春红)
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