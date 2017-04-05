日本债市：日本央行购债操作推动短期公债上涨，标债前长券下跌

路透东京4月5日 - 日本短期公债价格周三走高，此前日本央行削减短债购买的幅度低于预期；同时在明天标债前较长期公债价格下跌。 日本央行周三在购债操作中削减对一至三年期日本公债的购买规模，共买入2,800亿日圆(25.3亿美元)这些天期的公债，规模创近三年来最低，之前几周均为买入3,000亿日圆。 很多市场人士原本预计日本央行会将该购买规模削减至2,500亿日圆左右。日本央行上周公布的月度购债计划显示，每次购买规模区间为2,000-3,000亿日圆。 另外，日本央行对三至五年期公债的购买规模并未减少，仍维持在3,800亿日圆。此前 宣布的这些券种本月每次购买规模为3,000至4,000亿日圆。 这些意外帮助支撑短天期债券，将两年期日债收益率推低1.5个基点至负0.200%。五年 券收益率 则跌1.0个基点至负0.135%。 另一方面，较长天期公债价格下跌，在周四长券标债前，长券收益率上升。 财务省计划将发售5,000亿日圆距到期日还有15年或更长的现有20年及30年券。 40年期公债收益率 上升2.5个基点至1.090%，为去年2月以来最高。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.200% -1.5 -0.185% 五年期公债 -0.135% -1.0 -0.125% 10年期公债 0.065% +0.5 0.060% 20年期公债 0.645% +1.0 0.635% 30年期公债 0.875% +2.0 0.855% 10年期公债期货 150.43 +0.03 150.40 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 白云/于春红)