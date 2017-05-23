日本债市：超长期日债走坚，本周四将迎来40年券标售

路透东京5月23日 - 日本超长期政府公债价格周二走坚，因公债标售结果良好。此外，指标10年期日债持稳。 10年期日本公债收益率 持平于0.045%。10年期日债期货 小涨0.04点，收报150.59点。 40年期日债收益率 下跌1.5个基点至1.015%，本周四将迎来40年期公债标售。 20年期日本公债收益率(殖利率) 跌0.5个基点至0.560%，30年期日债收益率 跌1个基点至0.795%。 但较短期公债方面，五年期日债收益率 涨0.5个基点至负0.120%。投资者在等待日本央行6月例行购债操作的细节，相关细节将于下周公布。 日本央行的大规模资产购买计划已降低了市场流动性，为了减少波动性，日本央行一直在调整购债操作。今年4月和5月，日本央行均削减了相对于之前几个月的短期公债购买规模。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.170% 五年期公债 -0.120% +0.5 -0.125% 10年期公债 0.045% +0.0 0.045% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.790% -1.5 0.805% 10年期公债期货 150.59 +0.04 150.55 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/王颖；审校 王兴亚/张涛)