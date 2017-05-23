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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 15:06 BJT

日本债市：超长期日债走坚，本周四将迎来40年券标售

    路透东京5月23日 - 日本超长期政府公债价格周二走坚，因公债标售结果良好。此外，指标10年期日债持稳。
    
    10年期日本公债收益率              持平于0.045%。10年期日债期货        小涨0.04点，收报150.59点。
    
    40年期日债收益率              下跌1.5个基点至1.015%，本周四将迎来40年期公债标售。

    20年期日本公债收益率(殖利率)              跌0.5个基点至0.560%，30年期日债收益率              跌1个基点至0.795%。
    
    但较短期公债方面，五年期日债收益率             涨0.5个基点至负0.120%。投资者在等待日本央行6月例行购债操作的细节，相关细节将于下周公布。
    
    日本央行的大规模资产购买计划已降低了市场流动性，为了减少波动性，日本央行一直在调整购债操作。今年4月和5月，日本央行均削减了相对于之前几个月的短期公债购买规模。

                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.170%
    五年期公债                      -0.120%     +0.5   -0.125%
    10年期公债                       0.045%     +0.0    0.045%
    20年期公债                       0.560%     -0.5    0.565%
    30年期公债                       0.790%     -1.5    0.805%
    10年期公债期货                   150.59    +0.04    150.55
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/王颖；审校 王兴亚/张涛)
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