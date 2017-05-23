日本债市：超长期日债走坚，本周四将迎来40年券标售

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月23日 - 日本超长期政府公债价格周二走坚，因公债标售结果良好。此外，指标10年期日债持稳。 10年期日本公债收益率 持平于0.045%。10年期日债期货 小涨0.04点，收报150.59点。 40年期日债收益率 下跌1.5个基点至1.015%，本周四将迎来40年期公债标售。 20年期日本公债收益率(殖利率) 跌0.5个基点至0.560%，30年期日债收益率 跌1个基点至0.795%。 但较短期公债方面，五年期日债收益率 涨0.5个基点至负0.120%。投资者在等待日本央行6月例行购债操作的细节，相关细节将于下周公布。 日本央行的大规模资产购买计划已降低了市场流动性，为了减少波动性，日本央行一直在调整购债操作。今年4月和5月，日本央行均削减了相对于之前几个月的短期公债购买规模。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.170% 五年期公债 -0.120% +0.5 -0.125% 10年期公债 0.045% +0.0 0.045% 20年期公债 0.560% -0.5 0.565% 30年期公债 0.790% -1.5 0.805% 10年期公债期货 150.59 +0.04 150.55 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 高琦/王颖；审校 王兴亚/张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为