日本债市：长券价格尾随美债升势，收益率曲线趋平

路透东京6月21日 - 日本长期公债价格周三上涨，尾随隔夜美债升势，收益率曲线因而趋平。 指标10年券日债收益率 持平在0.050%；30年券收益率 下跌1基点至0.790%。 日债收益率曲线反映隔夜美债走势，后者收益率曲线趋平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 超长期公债也获得了强劲的国内买需支持，譬如20年期和30年期公债。 日本证券业协会周二发布的数据显示，5月大型国内银行净买入5,216亿日圆(46.9亿美元)超长期公债。 以往，监于与这些券种相关的存续期风险，国内银行并未积极投资超长期日债。但他们为追求更高的收益而有所调整；在日本央行宽松政策下，指标10年期公债收益率比零水平高不了多少。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.100% +1.5 -0.115% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.550% -0.5 0.555% 30年期公债 0.790% -1.0 0.800% 10年期公债期货 150.40 +0.02 150.38 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 艾茂林/龚芳)