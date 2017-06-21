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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 12:52 BJT

日本债市：长券价格尾随美债升势，收益率曲线趋平

    路透东京6月21日 - 日本长期公债价格周三上涨，尾随隔夜美债升势，收益率曲线因而趋平。
    
    指标10年券日债收益率              持平在0.050%；30年券收益率              下跌1基点至0.790%。
    
    日债收益率曲线反映隔夜美债走势，后者收益率曲线趋平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。        

    超长期公债也获得了强劲的国内买需支持，譬如20年期和30年期公债。
    
    日本证券业协会周二发布的数据显示，5月大型国内银行净买入5,216亿日圆(46.9亿美元)超长期公债。
    
    以往，监于与这些券种相关的存续期风险，国内银行并未积极投资超长期日债。但他们为追求更高的收益而有所调整；在日本央行宽松政策下，指标10年期公债收益率比零水平高不了多少。
                
                                               当日涨跌   上日                
                                    最新报价    (基点)   收市价    
    两年期公债                      -0.100%     +1.5   -0.115%                
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.080%                
    10年期公债                       0.050%     +0.0    0.050%                
    20年期公债                       0.550%     -0.5    0.555%                
    30年期公债                       0.790%     -1.0    0.800%                
    10年期公债期货                   150.40    +0.02    150.38                
                
    注1：公债期货涨跌为点数。                
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 艾茂林/龚芳)
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