日本债市：10年期券标售需求强劲令公债持稳，股市上涨制约升势

路透东京6月1日 - 日本公债价格周四基本持稳，得益于10年期公债标售需求强劲，但公债价格限于窄幅区间波动，因日本股市正在努力实现五日以来的首次上涨。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 持平于0.040%，10年期公债期货6月合约 微涨0.03点至150.70，自隔夜美债涨势中获得提振。 周四规模2.3万亿日圆(207.3亿美元)的10年期公债标售中，衡量需求的投标倍数依然相对较高，达到3.64倍，5月份的前次标售中为3.76。 分析师称，新的10年券标债吸引到充分需求，该天期券种的收益率徘徊于0.05%左右， 自4月初以来10年券收益率最高大约就在这个水准。 日本股市日经指数 上涨逾1%，受日本企业增加资本支出、以及美元兑日圆脱离 隔夜低位的提振。 美国长期公债收益率周三触及逾五周低点，因月底买盘和美国楼市数据令市场质疑美国 联邦储备理事会(FED/美联储)在6月后，今年是否还能再度加息。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.165% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 10年期公债 0.040% +0.0 0.040% 20年期公债 0.570% +1.0 0.560% 30年期公债 0.815% +2.0 0.795% 10年期公债期货 150.69 +0.02 150.67 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 白云)