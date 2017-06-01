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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 13:22 BJT

日本债市：10年期券标售需求强劲令公债持稳，股市上涨制约升势

    路透东京6月1日 - 日本公债价格周四基本持稳，得益于10年期公债标售需求强劲，但公债价格限于窄幅区间波动，因日本股市正在努力实现五日以来的首次上涨。
    
    指标10年期日本公债收益率(殖利率)              持平于0.040%，10年期公债期货6月合约        微涨0.03点至150.70，自隔夜美债涨势中获得提振。
    
    周四规模2.3万亿日圆(207.3亿美元)的10年期公债标售中，衡量需求的投标倍数依然相对较高，达到3.64倍，5月份的前次标售中为3.76。

    分析师称，新的10年券标债吸引到充分需求，该天期券种的收益率徘徊于0.05%左右，
自4月初以来10年券收益率最高大约就在这个水准。
    
    日本股市日经指数       上涨逾1%，受日本企业增加资本支出、以及美元兑日圆脱离
隔夜低位的提振。
    
    美国长期公债收益率周三触及逾五周低点，因月底买盘和美国楼市数据令市场质疑美国
联邦储备理事会(FED/美联储)在6月后，今年是否还能再度加息。        
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                       0.000%     +0.0   -0.165%
    五年期公债                       0.000%     +0.0   -0.120%
    10年期公债                       0.040%     +0.0    0.040%
    20年期公债                       0.570%     +1.0    0.560%
    30年期公债                       0.815%     +2.0    0.795%
    10年期公债期货                   150.69    +0.02    150.67
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 白云)
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