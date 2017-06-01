日本债市：10年期券标售需求强劲令公债持稳，股市上涨制约升势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月1日 - 日本公债价格周四基本持稳，得益于10年期公债标售需求强劲，但公债价格限于窄幅区间波动，因日本股市正在努力实现五日以来的首次上涨。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 持平于0.040%，10年期公债期货6月合约 微涨0.03点至150.70，自隔夜美债涨势中获得提振。 周四规模2.3万亿日圆(207.3亿美元)的10年期公债标售中，衡量需求的投标倍数依然相对较高，达到3.64倍，5月份的前次标售中为3.76。 分析师称，新的10年券标债吸引到充分需求，该天期券种的收益率徘徊于0.05%左右， 自4月初以来10年券收益率最高大约就在这个水准。 日本股市日经指数 上涨逾1%，受日本企业增加资本支出、以及美元兑日圆脱离 隔夜低位的提振。 美国长期公债收益率周三触及逾五周低点，因月底买盘和美国楼市数据令市场质疑美国 联邦储备理事会(FED/美联储)在6月后，今年是否还能再度加息。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 -0.165% 五年期公债 0.000% +0.0 -0.120% 10年期公债 0.040% +0.0 0.040% 20年期公债 0.570% +1.0 0.560% 30年期公债 0.815% +2.0 0.795% 10年期公债期货 150.69 +0.02 150.67 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为