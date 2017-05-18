日本公债：价格脱离高点追随美债跌势，受投资者获利了结拖累

路透东京5月18日 - 日本公债价格周四回吐稍早涨幅，因美国公债收益率(殖利率)脱离低点，且投资者在进展顺利的20年期公债标售后获利了结。 日本指标10年期现货公债收益率 持平于0.040%，高于稍早的0.035%；10年期日本公债期货 收盘跌0.04点至150.57，早盘曾一度升至150.76。 美国指标10年期公债收益率 在亚洲时段报2.245%，高于周三美国收盘时的2.216%。 本周美国公债受益于避险需求。美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。 日本财务省标售1万亿日圆(90.2亿美元)票息为0.7%的20年期公债， 得标在最低价格101.040的大约占到35.5348%。 投标倍数为3.84倍，低于上次的4.06倍，但这仍暗示在日本央行周五购债操作前对于公债仍有不错需求。 日本20年期公债收益率 跌2个基点，至0.570%，稍早跌至0.560%。 周四稍早公布的财务省数据显示，截至5月13日的最新一周，日本投资者买超1.821万亿日圆外债，前周为买超4,258亿日圆外债。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.150% +1.0 -0.160% 五年期公债 -0.110% +0.5 -0.115% 10年期公债 0.045% +0.5 0.040% 20年期公债 0.570% -2.0 0.590% 30年期公债 0.805% -2.5 0.830% 10年期公债期货 150.57 -0.04 150.61 注1：公债期货涨跌为点数 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 刘秀红/艾茂林)