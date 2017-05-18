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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 15:18 BJT

日本公债：价格脱离高点追随美债跌势，受投资者获利了结拖累

    路透东京5月18日 - 日本公债价格周四回吐稍早涨幅，因美国公债收益率(殖利率)脱离低点，且投资者在进展顺利的20年期公债标售后获利了结。
    
    日本指标10年期现货公债收益率              持平于0.040%，高于稍早的0.035%；10年期日本公债期货        收盘跌0.04点至150.57，早盘曾一度升至150.76。
    
    美国指标10年期公债收益率           在亚洲时段报2.245%，高于周三美国收盘时的2.216%。

    本周美国公债受益于避险需求。美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。            
    
    日本财务省标售1万亿日圆(90.2亿美元)票息为0.7%的20年期公债，
得标在最低价格101.040的大约占到35.5348%。
    
    投标倍数为3.84倍，低于上次的4.06倍，但这仍暗示在日本央行周五购债操作前对于公债仍有不错需求。
    
    日本20年期公债收益率              跌2个基点，至0.570%，稍早跌至0.560%。
    
    周四稍早公布的财务省数据显示，截至5月13日的最新一周，日本投资者买超1.821万亿日圆外债，前周为买超4,258亿日圆外债。
    
                                              当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.150%     +1.0   -0.160%
    五年期公债                      -0.110%     +0.5   -0.115%
    10年期公债                       0.045%     +0.5    0.040%
    20年期公债                       0.570%     -2.0    0.590%
    30年期公债                       0.805%     -2.5    0.830%
    10年期公债期货                   150.57    -0.04    150.61
    
    注1：公债期货涨跌为点数
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 刘秀红/艾茂林)
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