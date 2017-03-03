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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 11:35 BJT

日本已公布经济指标--2017/3/3

             经济指标                 时间       最新数据        前月/前季数      下次公布时间  下次数据预估值
                                                                          据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第四季          +0.2%  p           +0.3%  r         3月7日              --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      2月          -0.3%              -0.3%           3月30日              --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      1月          +0.1%              -0.2%           3月30日              --
 工业生产(m/m)                         1月          -0.8%  p           +0.7%  r        3月15日              --
 失业率                                1月           3.0%  @            3.1%  @        3月30日              --
 贸易收支(亿日圆)                      1月     逆差10,869          顺差6,414           3月21日              --
 所有家庭实质支出(y/y)                 1月          -1.2%              -0.3%           3月30日              --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选
    参看日本经济数据相关资料，可点选 (整理 张涛；审校 杜明霞)
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