版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 09:43 BJT

日本已公布经济指标--2017/6/16

    
              经济指标              时间     最新数据        前月/前季数      下次公布时  下次数据预估
                                                                      据              间            值
                                                                               (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)       第一季        +0.3%  r           +0.3%  r      8月13日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/      5月        +0.1%              -0.1%         6月29日            --
 y)                                                                                       
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/      4月        +0.3%              +0.2%         6月29日            --
 y)                                                                                       
 工业生产(m/m)                       4月        +4.0%  r           -1.9%  r      6月29日            --
 失业率                              4月         2.8%  @            2.8%  @      6月29日            --
 贸易收支(亿日圆)                    4月    顺差4,871          顺差6,147         6月18日            --
 所有家庭实质支出(y/y)               4月        -1.4%              -1.3%         6月29日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选
    参看日本经济数据相关资料，可点选 (整理 侯雪苹；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐