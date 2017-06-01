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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 18:44 BJT

日本数据：日本投资人在连续五个月抛售海外债券后开始买进

路透东京6月1日 - 日本财务省周四公布数据显示，日本投资人在五个月来不停抛售海外债券之后，终于回到买方，这显示他们在4月开始新财年的新资金配置延后展开。

一周资本流动数据显示，日本投资人上周买进7,320亿日圆(66亿美元)的海外债券，过去四周总计买进3.696万亿(兆)日圆(333亿美元)。

这意味着5月买超可能创下去年7月以来最高，当时买超金额达5.449万亿日圆，最新数据也暗示投资人已经扭转了12月至4月的沽售。

摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示，“新财年中，海外债券投资正在回升。如果美国10年期公债收益率逼近2.5%，将会有更多买盘。

去年，日本投资人大举投入外国债券，美国和法国公债最受青睐，因为流动性较高，且收益率相对高于日债及德债。

但这些外国债券投资遭遇打击。特朗普赢得美国总统大选后，市场预期他将有推升通胀的刺激措施，利多股市，美国债市因而下挫，而法国公债今年年初亦下滑，受法国总统大选疑虑打压。

即使4月进入日本新的会计年度，卖压仍然持续，投资人4月卖出4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券。

不过市场人士表示，投资人现在似乎已经结束出脱，可能将重建外国债券部位。

但AllianceBernstein固定收益资深副总裁Hiroshi Yokotani表示，买进脚步似乎比最近几年缓慢。

“过去几年，我们在日本会计年度初始见到大量买盘，不过今年不复如此。他们没有什么理由匆忙买进，”他称。(完) (编译 张明钧/蔡美珍；审校 屈桂娟/王洋)
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