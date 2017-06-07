日本数据：4月同时指标触及九年高位，得益于强劲的产出

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月7日 - 日本政府周三公布的数据显示，日本衡量当前经济状况的指数4月触及九年高点，表明得益于全球经济好转，日本经济正实现稳步复苏。
强劲的汽车和电子零部件产出是该指数上升的主要驱动力，近来日本经济也出现了一系列乐观迹象。
日本4月同时指标较前月上升3.3点至117.7，创2008年2月以来最高水准。该指数包含工业生产、就业和零售销售等数据。
“在强劲出口支撑下，经济仍有非常好的表现，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。
“我们可以预见经济将继续稳步复苏，因出口持续增长、公共项目投资看涨，而且资本支出将回升以反映企业获利的增长。”
日本政府利用同时指标，对经济是复苏还是衰退做出初步判断。
衡量经济前景的指标下降1.2点至104.5，此前连续两个月上升。该指标是基于岗位空缺和消费者信心等领先指标编制。
日本政府连续第七个月维持对经济的评估不变，该指数显示经济在复苏。
第一季日本经济增速创下一年来最快，因出口强劲且民间消费也带来扶助。分析师预计，只要海外需求保持住，日本经济就将继续以高于潜在水准增长。(完) (编译 汪红英/刘秀红/王洋; 审校 王颖/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为