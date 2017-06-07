日本数据：4月同时指标触及九年高位，得益于强劲的产出

路透东京6月7日 - 日本政府周三公布的数据显示，日本衡量当前经济状况的指数4月触及九年高点，表明得益于全球经济好转，日本经济正实现稳步复苏。

强劲的汽车和电子零部件产出是该指数上升的主要驱动力，近来日本经济也出现了一系列乐观迹象。

日本4月同时指标较前月上升3.3点至117.7，创2008年2月以来最高水准。该指数包含工业生产、就业和零售销售等数据。

“在强劲出口支撑下，经济仍有非常好的表现，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

“我们可以预见经济将继续稳步复苏，因出口持续增长、公共项目投资看涨，而且资本支出将回升以反映企业获利的增长。”

日本政府利用同时指标，对经济是复苏还是衰退做出初步判断。

衡量经济前景的指标下降1.2点至104.5，此前连续两个月上升。该指标是基于岗位空缺和消费者信心等领先指标编制。

日本政府连续第七个月维持对经济的评估不变，该指数显示经济在复苏。