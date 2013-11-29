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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 19:18 BJT

日本财政：本财年追加预算规模可能为7万亿(兆)日圆--政府消息人士

路透东京11月29日 - 日本政府消息人士称：

* 日本本财年追加预算规模可能为7万亿(兆)日圆，包括5万亿日圆的刺激计画

* 日本追加预算可能无须发行填补赤字的债券

* 日本本财政年度的税收料达45.4万亿日圆，或较初步预算预估高出2.3万亿日圆。(完)

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