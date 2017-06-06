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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 09:31 BJT

日本热股：东芝盘初大涨4%，因报导称博通被选为东芝芯片业务买家

路透东京6月6日 - 日本东芝周二盘初一度大涨4%，此前朝日新闻报导称，东芝考虑给予美国芯片制造商博通(Broadcom)就收购东芝芯片业务进行协商的排他性权利。

消息人士之前对路透表示，博通与美国收购公司Silver Lake联手，有意收购东芝芯片业务。

东芝发言人不愿对朝日报导置评。

0127GMT，东芝股价上扬3.1%至263.6日圆。

在美国核业务超支、如今破产后，东芝被迫出售芯片业务求现。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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