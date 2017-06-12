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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 09:33 BJT

日本热股：富士胶片称海外部门会计操作问题导致的损失高于原先估计

路透东京6月12日 - 日本数码相机与复印设备生产商--富士胶片周一表示，目前估计海外部门不当会计操作给过去几年造成的损失可能在375亿日圆(3.40亿美元)左右，高于4月时估计的220亿日圆。

公司称，这项亏损对截至3月的年度业绩影响甚微。目前公司估计，归属于公司的年度净利为创纪录的1,315亿日圆，高于1月时预估的1,120亿美元。

该公司在4月表示，已决定成立第三方小组调查2015会计年度以前一些时期内新西兰富士施乐公司某些租赁交易的会计操作是否恰当。

富士胶片在声明中称，该小组的审查结果还发现澳洲富士施乐的会计操作也存在问题，由此导致对净利的累积影响扩大。(完) (编译 郑茵 审校 李婷仪)
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