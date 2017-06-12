日本热股：富士胶片称海外部门会计操作问题导致的损失高于原先估计

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月12日 - 日本数码相机与复印设备生产商--富士胶片周一表示，目前估计海外部门不当会计操作给过去几年造成的损失可能在375亿日圆(3.40亿美元)左右，高于4月时估计的220亿日圆。
公司称，这项亏损对截至3月的年度业绩影响甚微。目前公司估计，归属于公司的年度净利为创纪录的1,315亿日圆，高于1月时预估的1,120亿美元。
该公司在4月表示，已决定成立第三方小组调查2015会计年度以前一些时期内新西兰富士施乐公司某些租赁交易的会计操作是否恰当。
富士胶片在声明中称，该小组的审查结果还发现澳洲富士施乐的会计操作也存在问题，由此导致对净利的累积影响扩大。(完) (编译 郑茵 审校 李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为