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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 11:03 BJT

日本热股：富士胶片股价挫跌，因媒体报导会计问题扩及澳洲与日本

路透东京6月9日 - 富士胶片股价周五下挫逾4%，此前媒体报导称，公司会计弊端问题已扩及澳洲部门及日本。

0230GMT，富士胶片股价下跌3.6%，触及七个月低点3,983日圆。

日本经济新闻引一名消息人士指出，澳洲富士施乐(富士全录,Fuji Xerox)及日本皆已发现会计问题。

日经新闻并称，损失可能达到300-500亿日圆(2.72-4.53亿美元)。

富士胶片在东京证交所发表声明称，上述报导并非根据公司的公布。

由于新西兰富士施乐的可疑会计做法遭到调查，富士胶片先前已延后上一财年的财报公布。

富士胶片表示，调查小组周六将向公司提出调查结果。调查小组是由外部会计师及律师组成。

富士胶片指出，计划6月12日公布调查结果及延期公布的财报。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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