日本热股：富士胶片股价挫跌，因媒体报导会计问题扩及澳洲与日本

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月9日 - 富士胶片股价周五下挫逾4%，此前媒体报导称，公司会计弊端问题已扩及澳洲部门及日本。
0230GMT，富士胶片股价下跌3.6%，触及七个月低点3,983日圆。
日本经济新闻引一名消息人士指出，澳洲富士施乐(富士全录,Fuji Xerox)及日本皆已发现会计问题。
日经新闻并称，损失可能达到300-500亿日圆(2.72-4.53亿美元)。
富士胶片在东京证交所发表声明称，上述报导并非根据公司的公布。
由于新西兰富士施乐的可疑会计做法遭到调查，富士胶片先前已延后上一财年的财报公布。
富士胶片表示，调查小组周六将向公司提出调查结果。调查小组是由外部会计师及律师组成。
富士胶片指出，计划6月12日公布调查结果及延期公布的财报。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为