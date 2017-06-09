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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 08:52 BJT

日本经济：政府将修订能源计划，料考虑新建核电厂--日本经济新闻

路透东京6月9日 - 日本经济新闻周五报导，日本经济产业省将成立一个小组，修订政府的基本能源计划，考虑新建核电厂的必要性，或于未来取代现有的核电厂。

报导表示，经济产业省最快将于本月成立小组，在小组内开始就核能的未来进行辩论。报导并未引述任何消息来源。

该报称，经济产业省希望新版的能源计划在明年3月底前获得内阁批准。

根据报导，日本政府将持续目前的计划，降低对核能的依赖，但将提议维持最低限度的核能发电，以保长期电力供应稳定，维持相关技术与人力。(完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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