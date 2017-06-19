日本股市：上涨创两周以来最高收位，野村不动产控股大跌14%

路透东京6月19日 - 日本股市周一触及两周高点，因美元兑日圆的稳定表现引发了期货买盘，野村不动产控股大跌，此前指称日本邮政不再考虑收购该地产公司股权。

日经指数收盘涨0.6%至20,067.75点，创6月5日以来最高收位。

东证股价指数收涨0.6%至1,606.07点，但成交量只有14.8亿股，为5月30日以来最低水准。成交额也创下5月30日以来最低。

“投资者今天买入股指期货...今天的交易更多是由期货驱动，而非个股交易驱动，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

美元兑日圆涨0.2%，今日多数时间稳守在111水平上方，提振了美国股指期货，这有助于支撑亚洲市场的风险偏好。

Miura称，投资者还认为，周一美股表现将胜过上周五。美股上周五表现迟滞。

日经指数仍高于重要心理关口20,000点，市场消化日本央行上周五维持政策不变的决定。

在美联储升息以及日本央行政策会议之后，交易商称市场本周没有重大交投诱因，但是将继续关注美国的经济数据。

“我们预计20,000点关口将很快成为日经指数的支撑位，而这将可能取决于美国长期收益率是否升高，”大和证券的策略师Takuya Takahashi说。

对国内需求敏感的股票周一涨幅居前。

野村不动产控股重挫14%，此前该公司证实不再考虑让日本邮政入股的计划，证实了周末的媒体报导。

气囊制造商高田周一恢复交易，卖单充斥，尾盘报404日圆，大幅低于上周四尾盘的484日圆。