日本股市：上涨创两周以来最高收位，野村不动产控股大跌14%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月19日 - 日本股市周一触及两周高点，因美元兑日圆的稳定表现引发了期货买盘，野村不动产控股大跌，此前指称日本邮政不再考虑收购该地产公司股权。
日经指数收盘涨0.6%至20,067.75点，创6月5日以来最高收位。
东证股价指数收涨0.6%至1,606.07点，但成交量只有14.8亿股，为5月30日以来最低水准。成交额也创下5月30日以来最低。
“投资者今天买入股指期货...今天的交易更多是由期货驱动，而非个股交易驱动，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。
美元兑日圆涨0.2%，今日多数时间稳守在111水平上方，提振了美国股指期货，这有助于支撑亚洲市场的风险偏好。
Miura称，投资者还认为，周一美股表现将胜过上周五。美股上周五表现迟滞。
日经指数仍高于重要心理关口20,000点，市场消化日本央行上周五维持政策不变的决定。
在美联储升息以及日本央行政策会议之后，交易商称市场本周没有重大交投诱因，但是将继续关注美国的经济数据。
“我们预计20,000点关口将很快成为日经指数的支撑位，而这将可能取决于美国长期收益率是否升高，”大和证券的策略师Takuya Takahashi说。
对国内需求敏感的股票周一涨幅居前。
野村不动产控股重挫14%，此前该公司证实不再考虑让日本邮政入股的计划，证实了周末的媒体报导。
气囊制造商高田周一恢复交易，卖单充斥，尾盘报404日圆，大幅低于上周四尾盘的484日圆。
高田股票周五暂停交易，此前消息人士称该公司准备最早本周申请破产。 (完) (编译 汪红英/侯雪苹/艾茂林; 审校 于春红/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为