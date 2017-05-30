日本股市：下滑，因意大利政治变数推动日圆上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月30日 - 日本日经指数周二早盘下滑，日圆走强令股市感受到下行压力，日圆上涨会打击大型制造商的出口收入。
日经指数早盘盘中跌0.5%至19,487.71点。
日圆升至12天以来高点，投资者鉴于欧洲的政治新变数寻求避险。前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的言论引发提前选举的可能性，加大了欧盟内部压力。
“股市对日圆持续升值保持警惕，同时还受到来自欧洲方面的最新消息的影响，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。
“市场虽对来自意大利的消息作出负面反应，但可能慢慢地重新站稳脚跟，因为目前该国退出欧盟的可能性仍非常低。”
儿童教育相关企业股价上扬，因有报导称，日本政府拟将幼儿教育免费纳入其最新经济与财政管理计划草案。
东证股价指数跌0.4%至1,563.23点，JPX日经400指数跌0.5%至13,932.69点。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 王兴亚/李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为