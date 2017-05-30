日本股市：下滑，因意大利政治变数推动日圆上涨

路透东京5月30日 - 日本日经指数周二早盘下滑，日圆走强令股市感受到下行压力，日圆上涨会打击大型制造商的出口收入。

日经指数早盘盘中跌0.5%至19,487.71点。

日圆升至12天以来高点，投资者鉴于欧洲的政治新变数寻求避险。前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的言论引发提前选举的可能性，加大了欧盟内部压力。

“股市对日圆持续升值保持警惕，同时还受到来自欧洲方面的最新消息的影响，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。

“市场虽对来自意大利的消息作出负面反应，但可能慢慢地重新站稳脚跟，因为目前该国退出欧盟的可能性仍非常低。”

儿童教育相关企业股价上扬，因有报导称，日本政府拟将幼儿教育免费纳入其最新经济与财政管理计划草案。