日本股市：受日圆上涨拖累早盘收低，高田重挫

路透东京6月22日 - 日本股市日经指数周四早盘收盘小幅下跌，回吐早前温和涨势，因日圆上涨影响了市场人气。

日经指数早盘收市跌0.1%至20,118.25点，延续周三跌势，进一步脱离周二的日内高点20,318.11点，该点位为2015年8月以来最高水平。

美元兑日圆跌0.4%至110.96日圆。

“日经指数走势沉重，因一些投资者继续针对近期涨势了结获利，同时日圆走强，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

“一些个股因具体的消息而上涨，但整体来看，缺乏重大的买入诱因，”他说。

美国股市周三涨跌互见，标准普尔500指数和道琼工业指数下挫，因油价下滑打压能源股，加重了投资者对低通胀的担忧，医疗保健和科技股上涨，扶助推升纳斯达克指数。

高田暴跌51.6%，自消息人士上周称其准备申请破产后首次成交。该股本周每天在无成交后，以跌停作收。自上周五以来，该股市值已跌去75%。

东芝跌幅收窄至0.1%，公司希望在下周前能敲定芯片事业出售案。该案价值约180亿美元，将用来弥补庞大损失。

矿业类股跌1.6%，油价继近期走软后，今日在亚洲时段企稳，投资者等待石油输出国组织(OPEC)及其他产油国减产解决三年供应过剩问题的更多迹象。