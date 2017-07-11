日本股市：受日圆贬值激励收高，美国科技股涨势带动此间同业攀高

路透东京7月11日 - 日本股市收在近两周高点，因日圆贬值提振许多出口导向个股，美国纳斯达克(Nasdaq)指数上日表现强劲则是提振此间科技股。

日经指数收高0.6%至20,195.48点，创6月29日以来最高收位。

东证股价指数上涨0.7%至1,627.14点，不过成交量触及两周低点14.3亿股。

美股纳斯达克(Nasdaq)指数和标普500科技股指数周一因预期企业获利强劲而上涨，周二Panasonic Corp大涨2.0%，日立升1.6%。据汤森路透数据，科技企业料在第二季录得一些最强劲的获利增长。

整体人气正面，因美元兑日圆涨至114.45日圆触及四个月高位。日本央行上周无限量买入10年期公债后，投资者关注日本央行和美联储截然不同的货币政策，美元兑日圆走强。

美国10年期公债较可比日债收益率差处于两个月来最宽水准，从而提振美元兑日圆的涨势。

市场分析师称，投资者目前可能将持续从日圆疲弱这一因素中获得勇气，科技类股坚挺料将支撑日经指数。

“虽然日本出口商预设的美元/日圆汇率预测远远更低，但目前的汇率水准激起对日本企业获利改善的期望，”瑞穗证券策略分析师Nobuhiko Kuramochi称。

他也指出，全球出现一股对成长性类股及大宗商品相关类股的需求，例如力拓、必和必拓和自由港，并称日本股市也跟上这个趋势。

“这些个股的强势显示全球需求回升，这也协助了日股的买气，”Kuramochi称。

精工爱普生大涨3.7%，因将被纳入日经225指数，取代东芝。东芝下跌1.8%。(完) (编译 张明钧/于春红/蔡美珍；审校 白云/许娜/艾茂林)