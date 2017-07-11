日本股市：受日圆走软提振早盘微涨，科技股追随纳斯达克指数上扬

路透东京7月11日 - 日股日经指数周二早盘小幅上涨，因日圆走软支撑了很多出口类股；受纳斯达克指数隔夜的强劲表现提振，科技类股也吸引了买家。

日经指数早盘收市涨0.27%至20,135.63点。

Panasonic和日立制作所均上涨0.6%，纳斯达克指数和标普500指数科技分类指数隔夜上涨，受强劲获利预期提振。据汤森路透数据，科技股可望成为第二季盈利增长最强的企业之一。

整体人气乐观，因美元兑日圆稳居114上方，隔夜曾攀升至114.300日圆的两个月高位，因日本央行上周宣布无限量购买10年期日债，引发投资者将焦点放在美日央行货币政策前景分化方面。

10年期美债和日债的利差创两个月最阔，助长美元/日圆涨势。

市场分析师称，投资者目前有可能继续因日圆疲弱而受到鼓舞，而科技股强势有望支撑日经指数。

“尽管日本出口商期待更低的美元/日圆水准，但当前汇率水平已然提升日企获利前景，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称。

他还表示，成长型及大宗商品相关类股吸引全球需求，日本市场也在随大流，他以力拓、必和必拓和美国自由港麦克默伦铜金矿公司等资源巨头的强劲表现举例。

“这些股票的强劲表现，表明全球需求的上升，这也有助于提升对日股的需求，”Kuramochi称。

与此同时，精工爱普生(Seiko Epson)股价飙升至两年半高位，此前Nikkei Inc表示，它将把精工爱普生的股票纳入指标日经指数，取代东芝。东芝股价跌2%。

其它个股方面，铃木汽车早盘跌3.49%，此前荷兰检方称，将调查铃木汽车是否违反排放规定。

东证股价指数早盘涨0.41%至1,622.10点。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 龚芳/高琦)