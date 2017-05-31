版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 14:53 BJT

日本股市：受美股疲软及日圆走强打击下跌，矿业股受油价拖累

路透东京5月31日 - 日本股市周三下滑，美股疲软以及日圆走强打击了人气，而油价下跌拖累了矿业股。

日经指数跌0.1%至19,650.57点。

整体市场人气变差，因此前最新民调显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢得整体多数席位，推动英镑挫跌。

英国大选，意大利政治不确定性以及对希腊是否能够获得债务减免的疑虑，都增强了日圆的避险魅力，进而拖累日本出口商的营收。

东证股价指数收跌0.3%至1,568.37点。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐