日本股市：受防御类股支撑小幅收高，但涨势受限于日圆升值影响

路透东京7月19日 - 日本股市周三在震荡市况下小幅收高，防御类股买盘抵销了对于日圆升值影响的担忧。

日股日经指数收盘略升0.1%报20,020.86点，盘中一度跌至平盘下方。

美国共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，进一步让人怀疑总统特朗普以成长为导向的经济政策是否有可能取得成果。这推低了美元。

日圆走强打击汽车制造商等景气循环类股，而美债收益率下跌拖低银行和保险商类股。

丰田汽车跌0.8%；日产汽车跌1.2%；三菱UFJ金融集团跌0.5%；第一生命控股跌1.0%。

但大多数投资者周三淡然看待日圆走强对出口商获利的影响，这令股市跌势受限。

“当前的美元/日圆汇价仍高于多数制造商今年的预期水准108.80日圆，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，并称市场预计4-6月当季会有强劲业绩出炉。本月稍晚将开启业绩公布季。

防御类股吸引买盘。资生堂涨0.9%；花王大涨3.2%；麒麟控股涨2.2%。

东证股价指数张0.1%至1,621.87点；JPX日经400指数持平于14,415.64点。(完) (编译 郑茵/刘秀红；审校 艾茂林/张明钧)