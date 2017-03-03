日本股市：周末前获利卖压拖累日经指数早盘收跌，迅销劲扬

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透东京3月3日 - 日本股市周五小幅下跌，投资人在周末前了结获利，日股上日触及14个月高点，因对美国本月升息的预期升高。
日经指数早盘收跌0.14%，至19,537.58点，周四曾升至高见19,668.01，为2015年12月以来盘中最高位。
日经指数本周以来上涨1.3%。
东证股价指数33个分项指数中近三分之二下跌，但日经指标指数跌势受限，因权重股迅销(Fast Retailing)上涨了逾2.5%，得益于强劲的月销售额。
分析师称，很多投资者都离场观望，等待美联储主席叶伦今日稍晚发表的讲话，该讲话有可能为未来数周可能加息提供最强指引。美联储将在3月14-15日召开政策会议。
“市场已经消化了关于美国本月可能加息的预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“日本股市要进一步上涨，需要更多的正面刺激因素，关键在于美元能否突破115日圆。”
出口类股表现不一，矿业类股下跌。
东证股价指数早盘收市跌0.18%至1,561.92点。JPX日经400指数跌0.24%至13,990.74点。(完) (编译 蔡美珍/孙国玉；审校 艾茂林/孙茉莉)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”