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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 11:06 BJT

日本股市：周末前获利卖压拖累日经指数早盘收跌，迅销劲扬

路透东京3月3日 - 日本股市周五小幅下跌，投资人在周末前了结获利，日股上日触及14个月高点，因对美国本月升息的预期升高。

日经指数早盘收跌0.14%，至19,537.58点，周四曾升至高见19,668.01，为2015年12月以来盘中最高位。

日经指数本周以来上涨1.3%。

东证股价指数33个分项指数中近三分之二下跌，但日经指标指数跌势受限，因权重股迅销(Fast Retailing)上涨了逾2.5%，得益于强劲的月销售额。

分析师称，很多投资者都离场观望，等待美联储主席叶伦今日稍晚发表的讲话，该讲话有可能为未来数周可能加息提供最强指引。美联储将在3月14-15日召开政策会议。

“市场已经消化了关于美国本月可能加息的预期，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“日本股市要进一步上涨，需要更多的正面刺激因素，关键在于美元能否突破115日圆。”

出口类股表现不一，矿业类股下跌。

东证股价指数早盘收市跌0.18%至1,561.92点。JPX日经400指数跌0.24%至13,990.74点。(完) (编译 蔡美珍/孙国玉；审校 艾茂林/孙茉莉)
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