日本股市：强劲企业信心提振日经微涨，东京都议会选举结果打压人气

路透东京7月3日 - 日本股市周一早盘微涨，受到乐观的日本大型制造业信心数据及美元/日圆持稳提振，但日本执政党在东京都议会选举中惨败抑制市场上行，并打压投资者风险偏好。

备受关注的日本央行短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心触及三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

但东京都议会选举结果打压市场整体人气。日本首相安倍晋三所在的自民党周日在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，这表明安倍晋三今后将面临困境；此前因出现徇私丑闻，安倍的支持率大幅下跌。

日经指数走势震荡，一度短暂跌至平盘下方，之后翻转，早盘上涨0.13%。

市场观察人士指出，执政的自民党在东京都议会选举中遭遇历史性挫败，短期将打压海外投资者对日股的兴趣。

“安倍晋三的支持率一直在下降，该选举结果令人气进一步恶化。”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示，“也就是说，虽然执政党的东京都选举中受挫，但安倍政府还不太可能很快寿终正寝，因此目前阶段，海外投资者料将不会因为选举结果而改变他们的投资组合。”

出口商类股周一大都持稳。丰田汽车、斯巴鲁(Subaru)和Panasonic都上涨逾1%。

工业废料处理业务公司Daiseki Co最高跳涨9.7%，创下2008年10月以来最高位，表现超越大盘，因公司公布季度营业利润大增25.2%。

东证股价指数上涨0.1%至1,613.39点。JPX-日经400指数上涨0.1%至14,365.56点。（完） (编译 刘秀红/高琦 审校 王兴亚/李爽)