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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 14:27 BJT

日本股市：收低1%至两万点关口下方，受日圆走强和美股下跌拖累

路透东京6月6日 - 日本股市日经指数周二收跌，未能守住20,000点关口，美国股市下滑和日圆走强打击人气。

日经指数收跌1%报19,979.90点，脱离周五高位20,239.81点，后者亦为2015年8月来最高。

美国股市周一小跌，日圆走强也施压日股。

美元兑日圆下跌0.7%至109.69日圆，触及六周低位，尽管市场普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月13-14日会议上升息。

东证股价指数跌0.8%至1,596.44点，JPX-日经400指数跌0.9%至14,235.25点。(完) (编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛/高琦)
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